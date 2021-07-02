«Карапузы, на старт!»: объявляем конкурс видеозабегов малышей в Ижевске

Конкурс «Карапузы, на старт!» ждет маленьких участников Фото: Сергей Грачев

Настоящего спортсмена видно уже с пеленок. Не верите? Самый ми-ми-мишный (по мнению нашей редакции) забег «Карапузы, на старт!» от «Комсомолки» уже 4 года подряд доказывает нам и вам обратное. Пришло время принимать заявки на юбилейный, 5-й забег!

На старт, внимание...поползли, побежали!

Как принять участие?

1. Снимайте видео.

Что должно быть в видеоролике? Ребенок обязательно должен проползти/пройти/пробежать импровизированную дистанцию. Возраст участников - от 7 месяцев до 3 лет.

«Трассой» может быть все, что угодно: например, чадо может проползти на полу через подушки, сделать первые шаги от мамы до папы, пробежать через лабиринт, догнать любимого кота. Единственный ограничитель – это ваша фантазия.

2. Отправляйте нам

Со 2 июля по 8 августа мы принимаем видеоролики с вашими карапузами на адрес kp@mgcentr.ru или в сообщения группы ВК vk.com/izhkp.

Видеоролик должен быть горизонтальным и хорошего качества, музыку на видео накладывать не стоит.

14 августа будут объявлены три победителя в каждой из номинаций:

- Самый ловкий

- Самый целеустремленный

- Смешные падения

- Самый милый

- Самая оригинальная трасса

- Лучший костюм ребенка

- Самая оригинальная приманка

- Лучшая группа поддержки

Все победители получат призы от партнеров конкурса. Какие именно - мы расскажем позже. Следите за новостями!

Подробнее читайте в Положении конкурса, которое представлено ниже:

ПОЛНЫЕ УСЛОВИЯ КОНКУРСА «КАРАПУЗЫ, НА СТАРТ!»

I. Цели и задачи проведения мероприятия

Конкурс «Карапузы, на старт!» среди детей раннего дошкольного возраста проводится с целью приобщения детей и их родителей к здоровому образу жизни, занятиям физическими упражнениями и развитию творческих способностей.

II. Организаторы мероприятия

Общее руководство по подготовке и проведению конкурса осуществляет «Комсомольская правда»-Удмуртия» (ООО фирма «Ариго» ОГРН 1021801656425 426035, Удмуртская Республика, Ижевск, ул. Авангардная, дом № 4, корпус б).

III. Сроки проведения мероприятия

Конкурс проводится со 2 июля по 14 августа 2021 года. Приём заявок: со 2 июля по 8 августа 2021 года. Оглашение победителей: 14 августа 2021 года (дата может быть изменена).

IV. Требования к участникам

Участие могут принять мальчики и девочки от 7 месяцев до 3 лет.

V. Порядок участия в мероприятии

5.1. Для участия в конкурсе родитель или законный представитель ребенка должен записать видео, соответствующее определенной номинации. В одной номинации от одного участника принимаются максимум два видео. Принять участие можно сразу в нескольких номинациях.

5.1.1. Ребенок, снятый на видео, должен преодолевать дистанцию в виде забега - проползать или проходить импровизированную трассу, которую создадут родители.

5.2 Номинации конкурса:

Самый ловкий (в данной номинации будет оцениваться, как быстро и уверенно ребенок проходит дистанцию)

Самый целеустремленный (в данной номинации будут оцениваться старательность тех, кто не добрался до финиша, но боролся до конца);

Смешные падения (в данной номинации будет оцениваться, как ребенок пытается вставать, ходить и смешно падает);

Самый милый (в данной номинации будет оцениваться непосредственность ребенка);

Самая оригинальная трасса (в данной номинации будет оцениваться креативный подход к созданию трассы для прохождения дистанции)

Лучший костюм ребенка (в данной номинации будет оцениваться оригинальность, необычность, красота или забавность костюма, в котором ребенок выполняет задание);

Самая оригинальная приманка (в данной номинации будет оцениваться способ приманить ребенка и заставить его приползти или прибежать к родителю);

Лучшая группа поддержки (в данной номинации будет оцениваться группа поддержки, которая будет подбадривать ребенка во время выполнения задания. Допускается подготовка речевок, плакатов, танцев и др.);

В каждой номинации могут быть выбраны до трех победителей (первое, второе и третье место).

5.3. Организатором и партнерами мероприятия могут учреждаться специальные номинации. Победители в специальных номинациях награждаются дипломами и призами от партнеров мероприятия.

5.4. Отправляя видео, участник дает согласие на публикацию и дальнейшее использование предоставленных материалов. Принятые к участию в конкурсе работы публикуются на сайте www.izh.kp.ru.

VI. Требования к видеозаписи на конкурс

6.1. Длительность видеозаписи не должна превышать 2 минут. Фотографии не принимаются.

6.2. Видео должно быть в хорошем качестве и снято горизонтально.

6.3. Видеозапись нужно отправить по электронной почте на адрес kp@mgcentr.ru или в сообщения группы ВК vk.com/izhkp

6.4. В письме необходимо указать свое ФИО, ФИО и дату рождения ребенка, а также контактные данные родителей: телефон и адрес электронной почты. При отсутствии этих данных видео не допускается до участия в конкурсе.

6.5. Редакция «Комсомольской правды»-Удмуртия» принимает работы на конкурс по 8 августа 2021 года.

6.6. Руководствуясь статьей 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», присылая видео в редакцию, участник дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию ФИО (свое и своего несовершеннолетнего ребенка), а также использование на безвозмездной основе ФИО, фото и видео «Комсомольской правдой»-Ижевск» (ООО фирма «Ариго») и партнерами конкурса, а также в мобильных приложениях, социальных сетях, на телеканалах и в других СМИ, печатных изданиях, в качестве иллюстраций в буклетах журналах, баннерах, календарях, видеороликах, рекламных материалах, включая (без ограничений) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение) фото и видео материалов. Редакция гарантирует сохранность полученных персональных данных.

Изображения не могут быть использованы способами, порочащими честь участников, достоинство и деловую репутацию.

Изображения могут быть использованы до дня отзыва настоящего согласия в письменной форме.

6.7. Видео, участвующее в настоящем конкурсе, не должно содержать упоминаний и демонстрации интимных частей тела, оскорблений и ненормативную лексику, материалов 18+ (информацию, запрещенную к распространению среди детей), призывов к насилию, антисемитских призывов, не должны разжигать национальную неприязнь, а также иным образом нарушать действующее законодательство. Видео, не соответствующие данному правилу, не участвуют в конкурсе и не публикуются на сайте www.izh.kp.ru.

6.8. Видео несовершеннолетних, отправленные без разрешения на публикацию и всех заполненных данных, не публикуются.

VII. Выбор и награждение победителей

7.1. В срок до 13 августа 2021 года жюри конкурса - главный редактор «Комсомольской правды»-Удмуртия» и партнеры конкурса - выбирают победителей по своему усмотрению. Победители (занявшие 3 первые места в каждой номинации) награждаются призами от партнеров, медалями и грамотами.

7.2. Победители специальных номинаций определяются решением партнеров вне зависимости от возрастной категории участника. Один партнер может выбрать только одного победителя.

7.3. Решение жюри не оспаривается.

7.4. После подведения итогов конкурса и оглашения победителей дату и место получения призов уточняйте по телефону (3412) 90-20-20. Если участник проживает не в городе Ижевске - доставка подарка осуществляется за счет участника.

7.5. При получении приза участнику (его законному представителю) обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность. Денежный эквивалент сертификатов не выплачивается.

7.6. Отправляя заявку на участие в конкурсе, участник соглашается с тем, что его персональные данные, а также данные несовершеннолетнего ребенка могут быть переданы партнерам конкурса.

7.7. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

VIII. Ответственность сторон

8.1. Принимая участие в конкурсе, участник подтверждает, что ознакомлен с правилами конкурса, дает свое согласие на обработку персональных данных, соглашается с публикацией фото и видеоматериалов. Участник берет на себя дальнейшую ответственность за публикацию фото и видеоматериалов на сайте www.izh.kp.ru, izhlife.ru,социальных сетях и в других СМИ, а также за участие в розыгрыше призов. Отправляя видеоматериалы, участник дает согласие на обработку персональных данных и на публикацию фото и видеоматериалов на себя и на своего несовершеннолетнего ребенка, который изображен в видеоматериале. Ответственность за содержание видеоматериалов несет участник, отправивший видео.

8.2. Родители или законные представители ребенка гарантируют, что ребенок на видео находится в надлежащей физической форме и состояние его здоровья позволяет ему участвовать в конкурсе.

8.3. Участники конкурса гарантируют наличие у них личных неимущественных и исключительных имущественных авторских прав на видео, участвующее в конкурсе. Участники конкурса несут ответственность за нарушение правил третьих лиц. Организатор имеет право запросить доказательства, подтверждающие принадлежность участнику прав на видео.

8.4. Информация о порядке проведения Мероприятия публикуется на сайте организатора - (izh.kp.ru). Организатор оставляет за собой право изменять условия проведения конкурса по собственному усмотрению и вносить изменения в настоящее положение с публикацией этих изменений на сайте организатора. Такие изменения вступают в силу незамедлительно с момента их публикации на сайте организатора. Принимая участие в конкурсе, родители или законные представители участника выражают согласие со всеми условиями настоящего положения.

8.5. Организатор оставляет за собой право отказать в участии в конкурсе без объяснения причин.

8.6 На вопросы участников организаторы конкурса отвечают в течение суток в будние, рабочие дни.

8.7 Организатор не занимается улучшением качества видео, отправленного на конкурс.

Организатор конкурса – ООО фирма «Ариго». Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения узнайте по телефонам - 945-005. Без возрастных ограничений. Реклама.

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