3 июля в Ижевске не будут ходить трамваи № 1, 5, 9 и 12

Фото: Архив КП

В субботу в Ижевске закроют движение трамваев на на маршрутах № 1, 5, 9 и 12. Как сообщает пресс-служба МУП «ИжГЭТ», это связано с отсутствием напряжения на кабельных сетях и ремонтными работами. Нельзя будет проехать на трамвае от Центра до улиц Московской и Огнеупорной.

Трамваи на данном участке перестали курсировать с 9:12 утра сегодняшнего дня в связи с проведением аварийно-восстановительных работ. Изначально планировалось закончить работы до конца дня.

В связи с ремонтом движение организовано следующим образом:

4 маршрут: К/т "Аврора" - ул. Кирова - ул. К.Маркса - Центр - ул. Ленина - ул. Орджоникидзе - ул. Промышленная (с 5:10 до 22:30);

5 маршрут: Буммаш - ул. Тимирязева - ул. Халтурина - ул. Ленина – Центр.

Просим ижевчан проявить внимательность.

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