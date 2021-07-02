Александр Бречалов об утечке хлора в Ижевске: «Опасности для жизни и здоровья граждан нет»

Фото: МЧС по Удмуртии

Авария с выбросом хлора в Ижевске была локализована, об этом рассказал на своей странице «ВКонтакте» Глава Удмуртии Александр Бречалов. Также эта информация была подтверждена пресс-службой «Ижводоканала» и источником в администрации города.

Губернатор рассказал, что на станции подъема воды произошел выброс хлора объемом 800 кг. Утечку удалось остановить, ПДК хлора в воздухе на данный момент в норме.

«Опасности для жизни и здоровья граждан нет. Но будьте внимательны. Обязательно в случае необходимости обращайтесь к медикам», — рассказал глава региона.

Источник в администрации города сообщил, что в локализации выброса помогла водяная завеса.

Пресс-служба «Ижводоканала» сообщила «Комсомолке», что аварию локализовали до уровня склада. Подача холодной воды в город продолжается, ограничений по ее употреблению нет. Причины происшествия будут устанавливаться.

Напоминаем, после происшествия перекрыли выезд из города и эвакуировали прилегающую улицу.