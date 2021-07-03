3 июля в Ижевске ожидаются кратковременные дожди и грозы

Днем погода может на некоторое время испортиться Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Обещанное похолодание с выходными не очень торопится, с утра уже пригревает солнышко, но днем погода может поменяться. Подробнее о прогнозе синоптиков на субботу 3 июля расскажет «Комсомолка».

Как сообщает Гидрометцентр Удмуртии, сегодня днем ожидается переменная облачность и +25…+27°С. Возможны кратковременные дожди, а местами прогремят грозы. Ветер западный, 8-13 м/с.

Ночью в Ижевске температура воздуха составит около +18°С, также возможен дождь. Направление ветра не изменится, а скорость снизится до 3 м/с.

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