Трое мужчин и две женщины скончались от коронавируса в Удмуртии 3 июля

Количество заболевших превысило количество выздоровевших более чем в два раза Фото: pixabay.com

На утро 3 июля в Удмуртии выявлено 112 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, об этом сообщает оперштаб региона на официальной странице «ВКонтакте».

Среди заразившихся 16 детей до 14 лет и 14 человек старше 65 лет.

Заболели 53 ижевчанина и 17 жителей Увинского района. По семь новых случаев в Воткинске, Можгинском районе и Сюмсинском районе. Также вирус обнаружен у шести жителей Глазова, пяти жителей Можги, четырех жителей Игринского района, трех жителей Завьяловского района, двух жителей Воткинского районаи одного жителя Малопургинского района.

Количество выздоровевших серьезно уступает количеству заболевших: 41 человек.

К сожалению, по причине болезни скончалось пять жителей Удмуртии: мужчины 55, 82, 89 лет и женщины 42 и 85 лет.

С начала пандемии в Удмуртии зарегистрировано 36 068 заболевших. Из этого числа 32 310 человек выздоровели и 510 скончались. 2 541 пациентов в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии, 620 человек – в состоянии средней степени тяжести и 87 – в тяжелом состоянии.

В регионе продолжается вакцинация, на сегодня привились 198 504 человека, 145 065 жителей получили второй компонент вакцины.

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