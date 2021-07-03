Рост смертности от коронавируса в республике Минздрав Удмуртии связал с распространением «индийского» штамма

Новый штамм отличается более тяжелым течением болезни и иной клинической картиной Фото: Амир Закиров

С середины июня в Удмуртии начал отмечаться рост заболеваемости коронавирусом, повысилась и смертность от этой болезни. В общей сложности, по данным республиканского оперштаба, за июнь от инфекции скончались 55 человек, а заразились 1379 жителей.

Если сравнить эти цифры с данными за прошлые месяцы, то число умерших от коронавируса весной оказывается меньше, чем число умерших на начало лета при более высокой заболеваемости. Так, в мае от коронавируса скончался 31 человек, в апреле – 30, а в марте – 24. А вот новых случаев заболевания в марте и апреле было больше – 2456 и 1991 соответственно.

В Минздраве Удмуртии увеличение числа смертей связали с распространением нового штамма коронавируса.

За последние недели в Удмуртии возрасла смертность от коронавируса

«Рост смертности связан с увеличением заболеваемости и распространением так называемого «индийского» штамма, или штамма «дельта». Он отличается большей контагиозностью и более тяжелым течением заболевания. Кроме того, он имеет иную клиническую картину. Для этого штамма вируса характерна коллективная заболеваемость, то есть заболевают все, кто был в контакте с больным. Для индийского штамма характерен насморк, что не было типично для предыдущих видов, кашель с мокротой, диарея, головная боль и высокая температура тела. Потеря обоняния не очень характерна для «дельта» штамма», – пояснили в пресс-службе ведомства.

Сказать точно, какой процент заболевших в Удмуртии являются носителями «индийского» штамма, сложно, так как для того чтобы это определить, требуется специальное лабораторное оборудование, а в медучреждениях республики его нет. При подозрении на «индийский» штамм биологический материал через Управление Роспотребнадзора направляется на типирование в НИИ гриппа.

По данным на 1 июля, «дельта» штамм выявлен у 18 жителей Удмуртии. Средний возраст заболевших составляет около 40 лет, причем процент попадания в реанимацию молодого населения значительно вырос.

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