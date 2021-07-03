Ижевск
Еще
Радио
Ижевск
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2021 11:52

38-летняя жительница Удмуртии и ее трехлетняя дочь утонули, купаясь в пруду Сарапула

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего
Екатерина АРДАШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Купание мамы и дочки закончилось трагедией Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Купание мамы и дочки закончилось трагедией Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Уголовное дело по факту гибели жительницы Сарапула и ее ребенка возбуждено в Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Трагедия произошла вечером 2 июля. По данным следствия, 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь купались в пруду и около 19:00 утонули.

Следственные органы произвели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, очевидцы случившегося допрашиваются, обстоятельства устанавливаются.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- После аварии с выбросом хлора в Ижевске возбудили уголовное дело

- Рост смертности от коронавируса в республике Минздрав Удмуртии связал с распространением «индийского» штамма