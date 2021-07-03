38-летняя жительница Удмуртии и ее трехлетняя дочь утонули, купаясь в пруду Сарапула

Купание мамы и дочки закончилось трагедией Фото: пресс-служба СУ СК России по Удмуртии

Уголовное дело по факту гибели жительницы Сарапула и ее ребенка возбуждено в Удмуртии, об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

Трагедия произошла вечером 2 июля. По данным следствия, 38-летняя женщина и ее трехлетняя дочь купались в пруду и около 19:00 утонули.

Следственные органы произвели осмотр места происшествия. Назначены судебно-медицинские экспертизы, очевидцы случившегося допрашиваются, обстоятельства устанавливаются.

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