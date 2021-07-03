После аварии с выбросом хлора в Ижевске возбудили уголовное дело

Момент утечки хлора, скриншот с видео СУ СК по Удмуртии

Уголовное дело по признакам преступления, связанного с нарушением правил обращения экологически опасных веществ, возбудили в Удмуртии после аварии с выбросом хлора. Об этом сообщила пресс-служба Следственного Управления СК региона.

По данным следствия, 2 июля 2021 года работники МУП города Ижевска «Ижводоканал» нарушили правила технологического процесса при использовании на предприятии хлора, который относится к опасным химическим веществам. Это привело к выбросу паров и создало угрозу причинения существенного вреда здоровью ижевчан.

Расследование уже началось: следственными органами произведен осмотр места происшествия и изъята необходимая документация. Сотрудники и руководство предприятия допрашиваются, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Напомним, вечером 2 июля на станции подготовки воды в Ижевске произошел выброс около 800 кг хлора. Аварию ликвидировали ночью. Момент аварии запечатлели камеры видеонаблюдения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

- 8 фото, которые расскажут об аварии с выбросом хлора в Ижевске

- Аварию с утечкой хлора в Ижевске локализовали в течение нескольких часов