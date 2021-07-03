Мужчина погиб при столкновении легковушки с грузовиком на подъезде к Ижевску

От легковушки после столкновения мало что осталось Фото: Софья САМОЙЛОВА

3 июля ДТП со смертельным исходом произошло на 193 км Федеральной автомобильной дороги подъезд к г. Пермь г. Ижевск от М7 Волга. Фотографии прислали очевидцы.

Как сообщил начальник 1 отдела Управления ГИБДД МВД по Удмуртии Александр Мельников, около 17:00 на данном участке дороги произошло столкновение легкового и грузового автомобилей. Легковушка была сильно повреждение, и находившийся в ней пассажир скончался на месте от полученных травм. Также травмы различной степени тяжести получили оба водителя.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции, обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

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