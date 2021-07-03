Гороскоп на 4 июля для ижевчан: Тельцы воплотят в жизнь все задуманное, а Водолеям припомнят старые обиды

Что сулят звезды ижевчанам Фото: pixabay.com

ОВЕН

У вас сегодня сложный день. Все будет валиться из рук, могут быть сложности при взаимодействии по рабочим вопросам. Ваш эмоциональный фон сегодня нестабилен. Проведите этот день в кругу близких, они вас обязательно поймут.

ТЕЛЕЦ

Вы сможете воплотить в жизнь задуманное, звезды вам благоволят. Вероятны полезные новые знакомства, а кого-то ждет романтический вечер.

БЛИЗНЕЦЫ

Это удачный день. Вы сегодня сможете принять правильное решение по вопросу, который вас давно волновал. Вероятно предложение новой интересной работы. Прежде чем принять какое-то решение звезды рекомендуют обсудить это с близкими.

РАК

День благоприятен для новых знакомств и восстановления старых связей. Звезды рекомендую сегодня начать планировать отпуск, вам надо отдохнуть. На личном фронте все спокойно, но неплохо бы добавить романтики.

ЛЕВ

Спокойствие и только спокойствие – девиз этого дня. Сегодня от вас потребуется спокойствие и рассудительность. Воздержитесь от крупных покупок, не обращайте внимание на критику. Важные решения лучше принять в первой половине дня. На вечер запланируйте отдых.

ДЕВА

Внимание! Вам сегодня нужно взять себя в руки. Избежать конфликтов – ваша цель сегодня. Не беритесь за новую работу, постарайтесь закрыть невыполненные обязательства. Проведите этот день в спокойной обстановке в кругу близких.

ВЕСЫ

Развивайтесь, а звезды помогут. Посвятите этот день образованию, изучению чего-то нового. Ваше эмоциональное состояние сегодня нестабильно, поэтому не стоит торопиться с принятием важных решений.

СКОРПИОН

Усилия в этот день окупятся с лихвой. Хотите сделать что-то хорошо, потрудитесь это сделать хорошо. Будьте осторожны с планами на день, многие задачи могут отнять больше запланированного времени. Выделите время на отдых.

СТРЕЛЕЦ

Ваши организаторские способности сегодня фонтанируют. Если планировали организовать какое-то мероприятие – вперед и с песней. Но следите сегодня за своим языком, вы можете сказать что-то лишнее.

КОЗЕРОГ

Позитивный день. Этот день будет наполнен интересными событиями. В такие дни хочется сделать все и сразу. Сохраняйте спокойствие, выберите что-то одно.

ВОДОЛЕЙ

Сложный в эмоциональном плане день. Могут всплыть какие-то старые обиды, возможные неловкие высказывания, о которых можно потом пожалеть. Возможно стоит сегодня скрыться от окружающих и доделать что-то брошенное на полпути?

РЫБЫ

Терпение и труд. Вы сегодня в ударе, сможете переделать много дел. Не обращайте внимания на колкие высказывания в ваш адрес. Вечером стоит чем-то себя побаловать, Вы это заслужили.

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