Карта распространения коронавируса на 3 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Традиционная статистика заболеваемости коронавирусом в регионе Фото: Ильяс Бекмансуров

112 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 3 июля. 41 пациент выздоровел и пятеро скончались.

В последнее время смертность увеличилась из-за распространения «индийского» штамма коронавируса.

Рассказываем о статистике по районам Удмуртии на сегодня:

Ижевск — 17 140

Глазов — 1 681

Воткинск — 1 527

Можга — 1 942

Сарапул — 1 359

Завьяловский район — 1 901

Алнашский район — 664

Балезинский район — 588

Вавожский район — 302

Воткинский район — 399

Глазовский район — 379

Граховский район — 206

Дебесский район — 311

Игринский район — 823

Камбарский район — 317

Каракулинский район — 224

Кезский район — 395

Кизнерский район — 360

Киясовский район — 242

Красногорский район — 405

Малопургинский район — 511

Можгинский район — 374

Сарапульский район — 439

Селтинский район — 292

Сюмсинский район — 293

Увинский район — 1 100

Шарканский район — 589

Юкаменский район — 351

Якшур-Бодьинский район — 513

Ярский район — 293

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