Карта распространения коронавируса на 3 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Традиционная статистика заболеваемости коронавирусом в регионе
Фото: Ильяс Бекмансуров
112 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 3 июля. 41 пациент выздоровел и пятеро скончались.
В последнее время смертность увеличилась из-за распространения «индийского» штамма коронавируса.
Рассказываем о статистике по районам Удмуртии на сегодня:
Ижевск — 17 140
Глазов — 1 681
Воткинск — 1 527
Можга — 1 942
Сарапул — 1 359
Завьяловский район — 1 901
Алнашский район — 664
Балезинский район — 588
Вавожский район — 302
Воткинский район — 399
Глазовский район — 379
Граховский район — 206
Дебесский район — 311
Игринский район — 823
Камбарский район — 317
Каракулинский район — 224
Кезский район — 395
Кизнерский район — 360
Киясовский район — 242
Красногорский район — 405
Малопургинский район — 511
Можгинский район — 374
Сарапульский район — 439
Селтинский район — 292
Сюмсинский район — 293
Увинский район — 1 100
Шарканский район — 589
Юкаменский район — 351
Якшур-Бодьинский район — 513
Ярский район — 293
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