Итоги недели в Ижевске: утечка хлора, ограничения в кинотеатрах и изменения в охране школ

В конце недели в городке Металлургов произошла утечка хлора
Фото: Амир Закиров
На календаре – суббота, 3 июля. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.
Новости одной строкой:
- Возвращались домой из отпуска: семья из Ижевска погибла в ДТП в Ростовской области
- «Первый этаж пригоден для проживания»: решение властей Ижевска по дому с рухнувшим потолком
- На ремонт ливневок в Ижевске выделили 5 млн рублей
- Фотофакт: 50-метровый бассейн на улице Советской в Ижевске сдадут в августе
- Единая диспетчерская штрафстоянок появилась в Ижевске
- Стационарный пункт вакцинации от коронавируса развернули на Центральной площади Ижевска
- «Преждевременно приняла решение о выписке»: неонатолога в Ижевске осудят после смерти новорожденной
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НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ
Тем не менее кинотеатры продолжат работать Фото: pixabay.com
В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в Удмуртии пришлось вновь ограничить наполняемость кинотеатров. Также ограничили проведение массовых меропритяий.
БЕЗ ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ
Плановую помощь вынуждены ограничить из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: pixabay.com
Также из-за коронавируса в регионе частично прекратили оказывать плановую медпомощь, однако Минздрав успокоил жителей: если операцию или процедуры нельзя отложить, все проведут в срок.
ОХРАНА ПО-НОВОМУ
Фото: соцсети Александра Бречалова
Глава Удмуртии сообщил, что теперь школы будут охранять частные структуры на деньги из республиканского бюджета. Минобрнауки Удмуртии поручено разработать программу по реализации мероприятий по инженерно-технической защищенности образовательных организаций республики.
УТЕЧКА ХЛОРА
Спциалисты проводят замеры содержания хлора в воздухе
Фото: Амир Закиров
2 июля Ижевск переполошила новость об утечке хлора – очень опасного для здоровья и жизни людей вещества. К счастью, аварию ликвидировали за несколько часов, и город продолжил жить прежней жизнью. Тем не менее, возбуждено уголовное дело.
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