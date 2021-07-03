Итоги недели в Ижевске: утечка хлора, ограничения в кинотеатрах и изменения в охране школ

В конце недели в городке Металлургов произошла утечка хлора Фото: Амир Закиров

На календаре – суббота, 3 июля. Самое время подвести итоги минувшей недели. «Комсомолка» собрала главные новости к этому часу.

Новости одной строкой:

- Возвращались домой из отпуска: семья из Ижевска погибла в ДТП в Ростовской области

- «Первый этаж пригоден для проживания»: решение властей Ижевска по дому с рухнувшим потолком

- На ремонт ливневок в Ижевске выделили 5 млн рублей

- Фотофакт: 50-метровый бассейн на улице Советской в Ижевске сдадут в августе

- Единая диспетчерская штрафстоянок появилась в Ижевске

- Стационарный пункт вакцинации от коронавируса развернули на Центральной площади Ижевска

- «Преждевременно приняла решение о выписке»: неонатолога в Ижевске осудят после смерти новорожденной

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НОВЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ

Тем не менее кинотеатры продолжат работать Фото: pixabay.com

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом, в Удмуртии пришлось вновь ограничить наполняемость кинотеатров. Также ограничили проведение массовых меропритяий.

БЕЗ ПЛАНОВОЙ ПОМОЩИ

Плановую помощь вынуждены ограничить из-за роста заболеваемости коронавирусом Фото: pixabay.com

Также из-за коронавируса в регионе частично прекратили оказывать плановую медпомощь, однако Минздрав успокоил жителей: если операцию или процедуры нельзя отложить, все проведут в срок.

ОХРАНА ПО-НОВОМУ

Фото: соцсети Александра Бречалова

Глава Удмуртии сообщил, что теперь школы будут охранять частные структуры на деньги из республиканского бюджета. Минобрнауки Удмуртии поручено разработать программу по реализации мероприятий по инженерно-технической защищенности образовательных организаций республики.

УТЕЧКА ХЛОРА

Спциалисты проводят замеры содержания хлора в воздухе Фото: Амир Закиров

2 июля Ижевск переполошила новость об утечке хлора – очень опасного для здоровья и жизни людей вещества. К счастью, аварию ликвидировали за несколько часов, и город продолжил жить прежней жизнью. Тем не менее, возбуждено уголовное дело.

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