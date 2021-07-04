Темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии выросли на 55%

Фото: Ильяс Бекмансуров

В период с 21 июня по 1 июля 2021 года в Удмуртии привили от коронавируса 61,6 тыс. человек. Для сравнения, с 10 по 20 июня удалось привить только 39,5 тыс. чел – на 55% меньше. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Чтобы удерживать эти темпы, нам необходимо регулярное поступление вакцины – минимум 40 тысяч доз еженедельно», - рассказал министр здравоохранения Удмуртии Георгий Щербак.

Сейчас регион ожидает новую партию вакцины от коронавируса. 4 июля в Удмуртии зафиксировано 122 заболевших, 37 человек выздоровели. К сожалению, 2 летальных случая. Первый компонент вакцины на текущий день получили более 198,5 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 145,1 тыс. человек. ди Ижевска (с 08:00 до 21:00)

Напоминаем, что привиться можно в поликлинике или в постоянно действующем мобильном пункте на Центральной площади Ижевска (с 08:00 до 21:00).

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