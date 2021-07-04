Видео: фигуристка из Удмуртии Алина Загитова занялась вейксерфингом

Фото: Фото: instagram.com/azagitova/

У известной российской фигуристки-одиночницы родом из Удмуртии Алины Загитовой появилось новое увлечение – вейксерфинг (разновидность серфинга с катером-буксировщиком). Об этом можно судить по двум публикациям в инстаграме спортсменки.

Фото: instagram.com/azagitova/

Первая публикация – это фото-карусель, также отражающая новое увлечение Алины. На фотографиях фигуристка позирует на борту катера и покоряет волны. Под постом можно заметить как русские, так и англоязычные комментарии поклонников.

Фото: instagram.com/azagitova/

Фото: instagram.com/azagitova/

Фото: instagram.com/azagitova/

Еще один пост представляет собой видеозапись, где Алина ловит волну за катером, буксирующим олимпийскую чемпионку. В конце фигуристка отпускает веревку и скрывается под водой. Люди в комментариях восхищаются смелостью и физподготовкой спортсменки.

Напомним, Алина Загитова исполнит роль Людмилы в ледовом мюзикле по произведению А.С. Пушкина. Зрители могут увидеть его с 1 июля по 30 сентября 2021 года.

СПРАВКА КП

Вейксерфинг – это вид классического серфинга, который часто можно увидеть в фильмах. Человек, который держится за веревку, покоряет идущую от катера волну. Преимущество такого серфинга – для него нужны лишь катер, водоем (любой) и спортсмен.

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