С начала года клещи покусали 15 тысяч жителей Удмуртии

Часто клещи присасываются в парке Кирова Фото: Алена Селезнева

Как сообщает пресс-служба удмуртского Роспотребнадзора, с начала года 15 390 жителей региона пожаловались врачам на присосавшегося клеща. Паразиты атаковали 2 673 ребенка. Ижевчане составляют 52,1% от всех пострадавших.

Что касается столицы Удмуртии, чаще всего клещи присасывались в парке Кирова (зафиксировано 65 жалоб от взрослых 38 от детей) и на Кенском (56 жалоб), Южном (44 жалобы) и Западном (39 жалоб) кладбищах.

С начала сезона клещевой вирусный энцефалит поразил 13 жителей Удмуртии, клещевым боррелиозом заболели 17 человек.

«По фактам нарушений при проведении акарицидных обработок, отсутствия своевременного контроля качества проведенной обработки Управлением на юридических и должностных лиц составлено 22 протокола об административном правонарушении, вынесено 18 постановлений о привлечении к административной ответственности на сумму 43 200 рублей», - говорится в сообщении ведомства.

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