Карта распространения коронавируса на 4 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Архив КП
122 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 4 июля. 37 пациентов выздоровели, двое скончались.
Распространение «индийского» штамма коронавируса привело к увеличению смертности в регионе.
Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 195
Глазов — 1 693
Воткинск — 1 527
Можга — 1 942
Сарапул — 1 365
Завьяловский район — 2000
Алнашский район — 664
Балезинский район — 692
Вавожский район — 302
Воткинский район — 399
Глазовский район — 380
Граховский район — 206
Дебесский район — 311
Игринский район — 823
Камбарский район — 318
Каракулинский район — 224
Кезский район — 396
Кизнерский район — 360
Киясовский район — 242
Красногорский район — 409
Малопургинский район — 511
Можгинский район — 374
Сарапульский район — 439
Селтинский район — 294
Сюмсинский район — 311
Увинский район — 1 118
Шарканский район — 589
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 513
Ярский район — 293
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Видео: фигуристка из Удмуртии Алина Загитова занялась вейксерфингом
Темпы вакцинации от коронавируса в Удмуртии выросли на 55%