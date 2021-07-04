Карта распространения коронавируса на 4 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: Архив КП

122 новых случая коронавируса выявили в Удмуртии на утро 4 июля. 37 пациентов выздоровели, двое скончались.

Распространение «индийского» штамма коронавируса привело к увеличению смертности в регионе.

Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 195

Глазов — 1 693

Воткинск — 1 527

Можга — 1 942

Сарапул — 1 365

Завьяловский район — 2000

Алнашский район — 664

Балезинский район — 692

Вавожский район — 302

Воткинский район — 399

Глазовский район — 380

Граховский район — 206

Дебесский район — 311

Игринский район — 823

Камбарский район — 318

Каракулинский район — 224

Кезский район — 396

Кизнерский район — 360

Киясовский район — 242

Красногорский район — 409

Малопургинский район — 511

Можгинский район — 374

Сарапульский район — 439

Селтинский район — 294

Сюмсинский район — 311

Увинский район — 1 118

Шарканский район — 589

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 513

Ярский район — 293

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