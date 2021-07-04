Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор 20-летнему насильнику

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Верховным судом Удмуртии в апелляционном порядке было рассмотрено дело 20-летнего можгинца, ранее осужденного за изнасилование 21-летней девушки в конце ноября 2020 года. Об этом стало известно из сообщения, опубликованного пресс-службой Следственного управления СКР по Удмуртии.

Установлено, что в ночь с 21 на 22 ноября 2020 года 20-летний житель Можги выпивал со знакомыми в одном из домов города. Пьянка завершилась тем, что осужденный изнасиловал 21-летнюю сильно нетрезвую девушку, гостившую здесь же.

«Воспользовавшись тем, что девушка находилась в тяжелой степени алкогольного опьянения, осужденный совершил ее изнасилование», - говорится в сообщении ведомства.

Суд первый инстанции дал насильнику 3 года и три месяца лишения свободы условно, данный приговор был расценен Верховным судом как слишком мягкий. В итоге, условный срок заменили на реальный и взяли насильника под стражу в зале суда.

Сейчас молодой человек отправился отбывать наказание. в колонию общего режима

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