5 июля в Ижевске ожидается переменная облачность и до +23 °С

Погода будет в меру теплой и в меру солнечной Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! Погода сегодня будет довольно комфортная: не жарко, но и не холодно. Подробнее о прогнозе на понедельник расскажет «Комсомолка».

Как сообщает удмуртский гидрометцентр, днем 5 июля в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Температура воздуха составит +21..+23 °С. Ветер будет северо-восточным, 7–12 м/с.

Ночью на термометре около +10 °С. Направление ветра не изменится, а скорость снизится до 3 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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