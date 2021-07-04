Гороскоп на 5 июля для ижевчан: Весам не стоит умничать, а Раков ожидают приятные знакомства

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ОВЕН

Упрямство и амбициозность сегодня не в почете. Овнам стоит быть максимально скромными и ненавязчивыми. Скорее всего, ближе к вечеру вы почувствуете упадок сил – это нормально.

ТЕЛЕЦ

Прекрасный день для общения. Ваш дар убеждения удивит даже вас самих. Звезды говорят об успехах в рабочей сфере.

БЛИЗНЕЦЫ

Дела, требующие основательного практического подхода, лучше оставить на вечер. Утро хорошо бы потратить на составление жизненных планов на ближайшую неделю или месяц.

РАК

Вас ожидают приятные знакомства и встречи с полезными людьми. Не самый благоприятные день для финансовых рисков.

ЛЕВ

Вы заключите союз с человеком, которого ранее не воспринимали всерьез. Этот союз принесет вам большую выгоду, пусть и далеко не сразу.

ДЕВА

День стоит потратить исключительно на себя любимого. Любые проявления альтруизма сыграют вам только во вред.

ВЕСЫ

Весам не стоит умничать и учить других– это приведет к тому, что многие люди от вас отвернутся. Восстановить утраченные отношения будет очень и очень непросто

СКОРПИОН

Не обращайте внимания на людей, которые не верят в успех ваших начинаний. Двигайтесь напролом, и все обязательно получится.

СТРЕЛЕЦ

Начало дня обещает быть весьма насыщенным. Отгоняйте от себя мысли о собственном несовершенстве – во-первых, никто не идеален, а во-вторых, все самое интересное для вас еще впереди.

КОЗЕРОГ

Вы можете сильно разочароваться в своем окружении. Скорее всего, зря, но к отдельным людям действительно стоит присмотреться.

ВОДОЛЕЙ

День бытовых неприятностей и конфликтов. Большинство из них можно избежать, все в ваших руках.

РЫБЫ

Работать сегодня будет непросто – вас одолеет страшная лень. Ближе к вечеру ожидайте гостей, которые перевернут ваше мировоззрение.

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