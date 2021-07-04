Гороскоп на 5 июля для ижевчан: Весам не стоит умничать, а Раков ожидают приятные знакомства

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ОВЕН
Упрямство и амбициозность сегодня не в почете. Овнам стоит быть максимально скромными и ненавязчивыми. Скорее всего, ближе к вечеру вы почувствуете упадок сил – это нормально.
ТЕЛЕЦ
Прекрасный день для общения. Ваш дар убеждения удивит даже вас самих. Звезды говорят об успехах в рабочей сфере.
БЛИЗНЕЦЫ
Дела, требующие основательного практического подхода, лучше оставить на вечер. Утро хорошо бы потратить на составление жизненных планов на ближайшую неделю или месяц.
РАК
Вас ожидают приятные знакомства и встречи с полезными людьми. Не самый благоприятные день для финансовых рисков.
ЛЕВ
Вы заключите союз с человеком, которого ранее не воспринимали всерьез. Этот союз принесет вам большую выгоду, пусть и далеко не сразу.
ДЕВА
День стоит потратить исключительно на себя любимого. Любые проявления альтруизма сыграют вам только во вред.
ВЕСЫ
Весам не стоит умничать и учить других– это приведет к тому, что многие люди от вас отвернутся. Восстановить утраченные отношения будет очень и очень непросто
СКОРПИОН
Не обращайте внимания на людей, которые не верят в успех ваших начинаний. Двигайтесь напролом, и все обязательно получится.
СТРЕЛЕЦ
Начало дня обещает быть весьма насыщенным. Отгоняйте от себя мысли о собственном несовершенстве – во-первых, никто не идеален, а во-вторых, все самое интересное для вас еще впереди.
КОЗЕРОГ
Вы можете сильно разочароваться в своем окружении. Скорее всего, зря, но к отдельным людям действительно стоит присмотреться.
ВОДОЛЕЙ
День бытовых неприятностей и конфликтов. Большинство из них можно избежать, все в ваших руках.
РЫБЫ
Работать сегодня будет непросто – вас одолеет страшная лень. Ближе к вечеру ожидайте гостей, которые перевернут ваше мировоззрение.
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