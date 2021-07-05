Для школы № 61 в Ижевске могут построить новое здание

Фото: соцсети главы Ижевска

Новое здание школы № 61 могут начать строить в Ижевске на улице Клубной через два года. Об этом сообщил на своей официальной странице «ВКонтакте» глава города Олег Бекмеметьев.

По словам главы Ижевска, строительство нового здания предполагается в рамках стратегии развития города. Оно будет почти в два раза больше по вместимости, чем старое – сейчас в школе № 61 учатся более 900 детей, проживающих в Ленинском районе. Построили эту школу в 1960 году.

«План такой: в этом году готовим эскизный проект, далее – этап формирования сметной документации», – пишет Олег Бекмеметьев.

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