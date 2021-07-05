За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 126 человек

Вакцинированы 198 504 человека, 145 065 жителя прошли через оба этапа вакцинации Фото: Ильяс Бекмансуров

Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 5 июля в Удмуртии выявлено 126 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 19 детей до 14 лет и 15 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 4 летальных случая.

41 человек выздоровел, их выписали.

2 644 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 673 – в состоянии средней степени тяжести, 95 – в тяжелом состоянии.

Всего на 5 июля в Удмуртии зарегистрировано 36 316 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 32 388 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 516 летальных случаев.

Вакцинированы 198 504 жителя Удмуртии. Из них 145 065 прошли через оба этапа вакцинации.

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