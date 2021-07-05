Утро в Ижевске: как горожане пережили аварию с выбросом хлора, насколько возросли темпы вакцинации от ковида и когда вернется жара

Главные новости минувших выходных Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 5 июля, начало новой рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность и температура до +23°С. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:

- Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор 20-летнему насильнику

- С начала года клещи покусали 15 тысяч жителей Удмуртии

- Видео: фигуристка из Удмуртии Алина Загитова занялась вейксерфингом

- Мужчина погиб при столкновении легковушки с грузовиком на подъезде к Ижевску

- 38-летняя жительница Удмуртии и ее трехлетняя дочь утонули, купаясь в пруду Сарапула

- Рост смертности от коронавируса в республике Минздрав Удмуртии связал с распространением «индийского» штамма

А теперь к главным новостям:

ОБ УТЕЧКЕ ХЛОРА

Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с выбросом хлора в Ижевске Фото: Амир Закиров

В пятницу, 2 июля, в Ижевске произошла утечка хлора на предприятии. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Впрочем, город пережил ЧП без серьезных последствий.

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА

Темпы вакцинации возросли Фото: Ильяс Бекмансуров

С 21 июня по 1 июля в Удмуртии привили от коронавируса 61,6 тыс. человек, что на 55% больше, чем за предыдущие 10 дней. Но чтобы удерживать эти темпы, необходимо еженедельное поступление 40 тысяч доз вакцины.

О ПОГОДЕ

Жара может скоро вернуться в Ижевск Фото: Константин ИВШИН

Ижевчане устали от жары, и ближайшая неделя дает им передышку, но примерно в 10-х числах столбик термометра может опять подняться до 30 градусов.

А ЕЩЁ

Так башня выглядела раньше Фото: Архив КП

Мы продолжаем творческий конкурс «Башня будущего»: жители Ижевска могут нарисовать башню главного корпуса Ижмаша такой, какой видят ее в ближайшем или далеком будущем, и получить приз. Подробнее об условиях здесь.

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