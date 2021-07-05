Утро в Ижевске: как горожане пережили аварию с выбросом хлора, насколько возросли темпы вакцинации от ковида и когда вернется жара

Главные новости минувших выходных
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! На календаре понедельник, 5 июля, начало новой рабочей недели. Сегодня днем ожидается переменная облачность и температура до +23°С. Желаем всем удачного дня и предлагаем почитать новости одной строкой:
- Верховный суд Удмуртии ужесточил приговор 20-летнему насильнику
- С начала года клещи покусали 15 тысяч жителей Удмуртии
- Видео: фигуристка из Удмуртии Алина Загитова занялась вейксерфингом
- Мужчина погиб при столкновении легковушки с грузовиком на подъезде к Ижевску
- 38-летняя жительница Удмуртии и ее трехлетняя дочь утонули, купаясь в пруду Сарапула
- Рост смертности от коронавируса в республике Минздрав Удмуртии связал с распространением «индийского» штамма
А теперь к главным новостям:
ОБ УТЕЧКЕ ХЛОРА
Глава Удмуртии прокомментировал ситуацию с выбросом хлора в Ижевске
Фото: Амир Закиров
В пятницу, 2 июля, в Ижевске произошла утечка хлора на предприятии. По данному факту было возбуждено уголовное дело. Впрочем, город пережил ЧП без серьезных последствий.
О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОВИДА
Темпы вакцинации возросли
Фото: Ильяс Бекмансуров
С 21 июня по 1 июля в Удмуртии привили от коронавируса 61,6 тыс. человек, что на 55% больше, чем за предыдущие 10 дней. Но чтобы удерживать эти темпы, необходимо еженедельное поступление 40 тысяч доз вакцины.
О ПОГОДЕ
Жара может скоро вернуться в Ижевск
Фото: Константин ИВШИН
Ижевчане устали от жары, и ближайшая неделя дает им передышку, но примерно в 10-х числах столбик термометра может опять подняться до 30 градусов.
А ЕЩЁ
Так башня выглядела раньше
Фото: Архив КП
Мы продолжаем творческий конкурс «Башня будущего»: жители Ижевска могут нарисовать башню главного корпуса Ижмаша такой, какой видят ее в ближайшем или далеком будущем, и получить приз. Подробнее об условиях здесь.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке» и «Одноклассниках». Подписывайтесь на наши каналы в Дзене и Яндекс.Мессенджере.