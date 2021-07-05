Территорию в 250 гектаров очистят от борщевика в Удмуртии

Растение вытесняет местную флору и способно вызывать у людей сильные ожоги Фото: pixabay.com

Ежегодная борьба с зарослями опасного борщевика Сосновского продолжается в Удмуртии. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, этим летом планируется очистить 250 гектаров земель вдоль региональных и межмуниципальных дорог.

Стартовали работы в мае, сейчас уже приведено в порядок 19 дорог в пяти районах: Завьяловском, Воткинском, Можгинском, Вавожском и Увинском. Растения уничтожают двумя способами: химическим в очагах произрастания и при помощи покоса возле водоемов, чтобы отравляющие вещества не попали в воду.

Заявки на обработку дороги от борщевика принимаются по телефону 8 (341) 290-23-57.

Напомним, в прошлом борщевик Сосновского был завезен как перспективная силосная культура, но не оправдал ожиданий и начал вытеснять местную флору. Растение ядовито. При попадании его сока на кожу под действием солнечных лучей развиваются серьезные ожоги.

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