75 пар из Удмуртии получат медали за сохранение семейных устоев

День семьи, любви и верности отмечается в России и других странах с 2008 года Фото: Архив КП

8 июля, в День семьи, любви и верности в Удмуртии пройдут награждения семейных пар, чей брак длится не менее 25 лет и признан согражданами образцом сохранения семейных устоев. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, медали «За любовь и верность» будут вручены 75 семейным парам Удмуртии, из них 24 пары наградят в Ижевске в рамках двух церемоний.

Первая церемония, на которой награды получат 10 супружеских пар, пройдет 8 июля в 11:00 на площади Михаило-Архангельского кафедрального собора у памятника Петру и Февронии Муромским в столице Удмуртии. Еще 14 пар наградят в 17:00 в Летнем саду имени М.Горького. 51 пара получит медали по месту жительства в городах и районах республики.

СПРАВКА КП

День семьи, любви и верности, отмечаемый в России и некоторых других странах с 2008 года, приурочен к православному дню памяти святых князя Петра и его жены Февронии. По легенде, муромский князь Петр заболел проказой, от которой его смогла вылечить одна лишь крестьянка Феврония. Петр дал ей обещание жениться в обмен на исцеление, но не сдержал его, и болезнь вернулась к нему с новой силой. Феврония вновь вылечила Петра, после чего они прожили долгую и счастливую жизнь и умерли в один день и час.

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