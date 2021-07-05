Более 3,5 млн рублей дистанционно похитили у жителей Удмуртии за выходные

Помните: у банка есть вся необходимая информация для проведения операций с вашими счетами Фото: Сергей Грачёв

Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, за минувшие выходные в полицию обратились 19 жертв дистанционного мошенничества, большинство из них – ижевчане. Деньги похищались под различными предлогами: защита от незаконных транзакций, бронирование поездок, получение бонусов от банка. Граждане теряли деньги и при покупке и продаже товаров в интернете.

У преступлений довольно обширная география: такого рода мошенничество не знает расстояний и границ. В органы поступили заявления от жителей Глазова, Воткинска, Сарапула, Балезинского, Малопургинского и Селтинского районов. Попадались на удочку мошенников и стар и млад: в числе потерпевших граждане от 21 года до 67 лет. Общий ущерб составил 3 млн 520 тысяч рублей.

МВД напоминает: ни под каким предлогом нельзя называть кому-либо данные своих банковских карт и счетов, пин-коды, а также пароли из смс-сообщений, даже если их по телефону просит «сотрудник банка». В банках есть вся необходимая информация для проведения любых операций с вашими счетами и картами. Прекращайте разговор, если вам поступает подобный звонок.

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