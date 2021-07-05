Штрафы на сумму более 1 млн рублей получили поставщики питания в детские лагеря Удмуртии

Фото: Алена Селезнева
Как сообщает пресс-служба удмуртского Роспотребнадзора, с начала работы 1-й смены детских лагерей в республике проверено 78 поставщиков питания и выявлено 220 нарушений. По итогам проверок составлено 123 административных протокола на общую сумму 1 043 400 рублей.
После проверки сняли с реализации 956,62 кг пищевой продукции из-за несоответствия маркировки и/или истекшего срока годности.
Нарушения распределяются следующим образом:
28 нарушений в сопроводительных документах на пищевые продукты;
40 нарушений по маркировке;
1 нарушение по срокам годности пищевых продуктов;
28 нарушений по условиям хранения и транспортировки пищевых продуктов.
Также сообщается, что из-за некачественной воды судами республики была приостановлена деятельность лагерей:
МБОУ «Арзамасцевская СОШ» (Каракулинский район) с 15 июня на 30 суток;
МКОУ «Подгорновская СОШ» с 17 июня на 7 суток;
МБОУ «Шольинской СОШ» (Камбарский район) с 18 июня на 30 суток.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
Контрасты Ижевска: 10 удивительных примеров, когда многоэтажки соседствуют с деревянными домами
Более 3,5 млн рублей дистанционно похитили у жителей Удмуртии за выходные