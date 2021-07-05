Штрафы на сумму более 1 млн рублей получили поставщики питания в детские лагеря Удмуртии

Фото: Алена Селезнева

Как сообщает пресс-служба удмуртского Роспотребнадзора, с начала работы 1-й смены детских лагерей в республике проверено 78 поставщиков питания и выявлено 220 нарушений. По итогам проверок составлено 123 административных протокола на общую сумму 1 043 400 рублей.

После проверки сняли с реализации 956,62 кг пищевой продукции из-за несоответствия маркировки и/или истекшего срока годности.

Нарушения распределяются следующим образом:

28 нарушений в сопроводительных документах на пищевые продукты;

40 нарушений по маркировке;

1 нарушение по срокам годности пищевых продуктов;

28 нарушений по условиям хранения и транспортировки пищевых продуктов.

Также сообщается, что из-за некачественной воды судами республики была приостановлена деятельность лагерей:

МБОУ «Арзамасцевская СОШ» (Каракулинский район) с 15 июня на 30 суток;

МКОУ «Подгорновская СОШ» с 17 июня на 7 суток;

МБОУ «Шольинской СОШ» (Камбарский район) с 18 июня на 30 суток.

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