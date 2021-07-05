70-летний пенсионер сгорел при пожаре в Удмуртии

Причиной пожара могло быть неосторожное обращение с огнем Фото: Пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

В деревне Курегово в Глазовском районе Удмуртии при возгорании дома погиб 70-летний мужчина. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии, пожар начался около 21:40 3 июля. Супруг, дочь и 4-летний внук смогли спастись.

По данным доследственной проверки, пожар начался в сенях частного дома вскоре после того, как мужчина выходил туда курить. Предполагается, что причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем.

Произведен осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и пожаро-техническая экспертизы. Опрашиваются очевидцы, односельчане погибшего. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

«Дети были добрые, хорошие»: подробности пожара в Удмуртии, где погибла семья из шести человек

Территорию в 250 гектаров очистят от борщевика в Удмуртии