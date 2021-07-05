В Удмуртии мужчина задохнулся выхлопными газами в колодце

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

Поисково-спасательная служба Удмуртии сообщает о смерти мужчины в деревне Кетул Завьяловского района – находясь в колодце, он задохнулся выхлопными газами от работающей мотопомпы, с помощью которой хотел очистить дно колодца от ила. Спустившийся ему на помощь сын также потерял сознание, его еще до приезда спасателей вытащил находившийся неподалеку сосед.

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

Спасатели подняли отца на поверхность. К сожалению, мужчина погиб. Сыну потребовалась госпитализация, соседу оказали первую помощь медики.

Фото: Поисково-спасательная служба Удмуртии

Спасатели напоминают, что при работе в колодцах необходимо соблюдать осторожность: защищать органы дыхания, использовать страховку. Работа должна выполняться бригадой, состоящей не менее чем из трех человек, причем двое должны быть на поверхности. Перед спуском в колодец необходимо проветрить его нагнетанием воздуха или естественным путем. Спускаться на помощь пострадавшему без средств индивидуальной защиты органов дыхания запрещено.

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