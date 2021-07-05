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Общество5 июля 2021 12:51

АО «ИПОПАТ» выиграло все 3 открытых конкурса на организацию пассажирских перевозок в Ижевске

Срок действия новых контрактов – до конца 2028 года
Дмитрий Коренев
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Фото: Амир Закиров

Фото: Амир Закиров

Как сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на данные сайта госзакупок, АО «ИПОПАТ» стало победителем 3-х объявленных 5 июня конкурсов на организацию автобусных перевозок в столице Удмуртии как единственный участник. Маршруты, обслуживаемые компанией, были поделены на 3 лота.

Контракты с перевозчиком заключили по начальной цене каждого из конкурсов: соответственно, 717,09 млн рублей, 694,96 млн рублей и 696,84 млн рублей.

Отмечается, что полный пакет акций компании принадлежит Максиму Агашину.

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