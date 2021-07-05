Видео: пламенный утренний тверк в фонтане на Центральной площади Ижевска

Фото: скриншот видео с www.instagram.com/lyubov_dance_drift/

Видеоролик с горячим танцем в стиле тверк в свой инстаграм выложила Любовь Дресвянникова, хореограф и танцовщица из Ижевска, известная участием в проекте «Танцы» (16+) на телеканале ТНТ. Интересен даже не сам танец, а необычный танцпол: Любовь и еще 6 девушек станцевали прямо в новом фонтане на Центральной площади.

«Бодрое утро понедельника выглядит так», — констатирует Дресвянникова в подписи к видео.

Напомним, в октябре 2018 года ижевчанка открыла «Комсомолке» подробности о своем участии в крупнейшем национальном танцевальном проекте.

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