17-летний водитель въехал в автобус в Ижевске

Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Накануне, 4 июля около 17:15 17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» столкнулся с автобусом «НЕФАЗ», поворачивая налево на перекрестке напротив дома №9 по улице Дзержинского в Ижевске. 16-летний пассажир «четырки» получил травмы. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Фото: 1-й отдел УГИБДД поУдмуртии

Госавтоинспекция напоминает, что управление автомобилем лицом, которое не имеет на это права, наказывается штрафом в размере от 5 до 15 тыс. рублей. Собственнику машины в этом случае грозит штраф в размере 30 тысяч рублей. Родители и законные представители совершеннолетних несут ответственность за действия и поступки своих детей.

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