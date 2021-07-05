Последствия выброса хлора в Ижевске и прогулки с историком: подкасты дня на радио «КП-Ижевск»

Максим Блинов, историк, экскурсовод Фото: Архив КП

Сегодня в прямом эфире радио «Комсомольская правда – Ижевск» обсуждали сразу две темы. Сначала поговорили о последствиях выброса хлора, который произошел в городке Металлургов в пятницу. Из нашего подкаста вы узнаете, что рассказывают очевидцы произошедшего и какой урон получила окружающая среда в Ижевске.

Во второй части программы мы говорили об истории Ижевска вместе с историком, экскурсоводом Максимом Блиновым. Из нашего подкаста вы узнаете, что скрывает история района Культбаза и что в первую очередь показать в нашем городе гостям.

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