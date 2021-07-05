Карта распространения коронавируса на 5 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

4 человека скончались Фото: pixabay.com

126 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 5 июля. 41 пациент выздоровел, четверо скончались.

Распространение «индийского» штамма коронавируса привело к увеличению смертности в регионе.

Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 252

Глазов — 1 701

Воткинск — 1 531

Можга — 1 956

Сарапул — 1 365

Завьяловский район — 2001

Алнашский район — 665

Балезинский район — 692

Вавожский район — 305

Воткинский район — 403

Глазовский район — 380

Граховский район — 206

Дебесский район — 311

Игринский район — 823

Камбарский район — 318

Каракулинский район — 224

Кезский район — 396

Кизнерский район — 363

Киясовский район — 242

Красногорский район — 409

Малопургинский район — 512

Можгинский район — 375

Сарапульский район — 439

Селтинский район — 294

Сюмсинский район — 321

Увинский район — 1 132

Шарканский район — 590

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 514

Ярский район — 296

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