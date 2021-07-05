Карта распространения коронавируса на 5 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

4 человека скончались Фото: pixabay.com
126 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 5 июля. 41 пациент выздоровел, четверо скончались.
Распространение «индийского» штамма коронавируса привело к увеличению смертности в регионе.
Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 252
Глазов — 1 701
Воткинск — 1 531
Можга — 1 956
Сарапул — 1 365
Завьяловский район — 2001
Алнашский район — 665
Балезинский район — 692
Вавожский район — 305
Воткинский район — 403
Глазовский район — 380
Граховский район — 206
Дебесский район — 311
Игринский район — 823
Камбарский район — 318
Каракулинский район — 224
Кезский район — 396
Кизнерский район — 363
Киясовский район — 242
Красногорский район — 409
Малопургинский район — 512
Можгинский район — 375
Сарапульский район — 439
Селтинский район — 294
Сюмсинский район — 321
Увинский район — 1 132
Шарканский район — 590
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 514
Ярский район — 296
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