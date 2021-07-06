6 июля в Ижевске ожидается до +25 и без дождей

Жаркое лето в Ижевске. Фото: pixabay.com

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 6 июля.

По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня будет отличный день. Днем температура воздуха составит +23…+25°С. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.

По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 753 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс высокий – 6.

Желаем вам отличного вторника!

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