6 июля в Ижевске ожидается до +25 и без дождей

Жаркое лето в Ижевске. Фото: pixabay.com
Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» подготовила прогноз погоды на день, 6 июля.
По прогнозам Удмуртского гидрометцентра, сегодня будет отличный день. Днем температура воздуха составит +23…+25°С. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков.
Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с.
По прогнозам ЯндексПогоды, атмосферное давление будет 753 мм рт. ст, магнитное поле спокойное, УФ-индекс высокий – 6.
Желаем вам отличного вторника!
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