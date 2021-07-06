Удмуртия попала в ТОП регионов с нездоровым образом жизни

Удмуртия - в рейтинге регионов России с нездоровым образа жизни. Фото: pixabay.com

Удмуртия «засветилась» в рейтинге регионов России, которые подвержены воздействию факторов нездорового образа жизни. Таковы данные доклада Роспотребнадзора.

К факторам риска относятся отклонение от норм питания, высокое потребление алкоголя и большие продажи табака. Удмуртия попала в ТОП-6 регионов, на здоровье жителей которых такой образ жизни влияет сильнее всего. Кроме нашей республики в рейтинге Воронежская, Ленинградская и Свердловская области, а также Крым и Ненецкий АО.

Например, смертность от отравления алкоголем превышает в Удмуртии среднюю по стране от 1,5 до 2 раз. Еще у нас чаще, чем везде, болеют опоясывающим лишаем: 28,52 случая на 100 тысяч населения (по России — 10,33 на 100 тысяч).

В Удмуртии – самый высокий показатель в ПФО и по заболеваемости «мышиной лихорадкой»: в 2020 году в республике зафиксировано 25,46 случаев на 100 тысяч населения.

Кроме этого, Удмуртия вошла в число регионов, где высокий уровень заболеваемости внебольничной пневмонией. По данным за 2019 год, этот показатель составлял 1 003,30 случаев на 100 тысяч человек населения (по стране этот показатель был почти вдвое меньше).

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