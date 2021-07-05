Ижевск повторно обработают от клещей

Фото: архив КП

В Ижевске стартовала повторная обработка территорий от клещей. Судя по информации, опубликованной пресс-службой администрации города, подрядчик уже завершил работы на Кенском, Южном, Северном и Нагорном кладбищах, а 6 июля проведут обработку на кладбищах Хохряковское, Александровское и Западное.

С 7 июля начнется обработка «зеленых» городских территорий и мест массового отдыха ижевчан, их суммарная площадь составит почти 400 Га. Ближе к середине месяца дойдут и до парка Кирова, включая его лесную часть – обработают 87 Га.

«Акарицидная обработка в парке проводилась дважды, но в связи с участившимися жалобами посетителей будет выполнена еще раз, в отличие от предыдущих лет, когда осуществлялось не более двух обработок за сезон», — уточняется в сообщении.

Напоминаем, с начала года клещи покусали более 15 тысяч жителей Удмуртии. Чаще всего клещи присасывались к ижевчанам в парке Кирова (65 взрослых и 38 детей).

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