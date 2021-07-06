Житель Волгограда грабил пенсионеров Ижевска

В Ижевске жертвами вора стали пенсионеры. Фото: pixabay.com

В столице Удмуртии задержали жителя Волгограда, который обкрадывал пожилых жителей Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба МВД по региону.

Все кражи произошли на территории Октябрьского района. 38-летний мужчина проникал в квартиры пенсионеров якобы для продажи постельного белья и посуды. Он внимательно следил за тем, откуда те достают деньги для оплаты товара, а после просил принести стакан воды и похищал деньги и золотые украшения.

Жертвами воришки в итоге стали 88-летняя пенсионерка и 75-летний пенсионер. Общий ущерб превысил 40 000 рублей.

По фактам краж возбуждены уголовные дела. Часть похищенных денег у подозреваемого изъяли. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

Из-за коронавируса отменили часть концертов фестиваля «На родине Чайковского» в Удмуртии

Ижевск повторно обработают от клещей