Из-за коронавируса отменили часть концертов фестиваля «На родине Чайковского» в Удмуртии

Часть концертов сменили площадки. Фото: pixabay.com

В афише 64-го фестиваля искусств «На родине П. И.Чайковского» в Удмуртии произошли изменения. Это связано с новыми введенными в регионе антикоронавирусными ограничениями, сообщает пресс-служба Удмуртской государственной филармонии.

Выступление DJ Feel на Центральной площади в Ижевске полностью отменяется.

Концерт, который должен был состояться в парке «Времена года» в Воткинске 9 июля, перенесли в ДК «Юбилейный». Пригласительные билеты для посещения с 6 июля можно получить бесплатно в кассе ДК Юбилейный.

Кроме этого, для концерта, который должен был состояться 11 июля на набережной реки Камы в Сарапуле, нашли новую площадку: артисты выступят 11 июля, в 19:00, в зале Удмуртской государственной филармонии. Пригласительные билеты – бесплатно в кассе филармонии. Остальная программа фестиваля не изменилась.

Напомним, Александр Бречалов ранее подписал распоряжение, по которому запрещено проведение культурных мероприятий на открытых площадках в случае, если организаторы не обеспечат соблюдение всех санитарных требований.

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