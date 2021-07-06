За последние сутки коронавирусом в Удмуртии заболели 128 человек

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Оперштаб Удмуртии сообщает, что по состоянию на утро 6 июля в Удмуртии выявлено 128 новых случаев коронавируса. В числе заболевших 9 детей до 14 лет и 19 человек старше 65 лет. К сожалению, зафиксировано 2 летальных случая.

41 человек выздоровел, их выписали.

2 678 человек находятся в удовлетворительном состоянии, 716 – в состоянии средней степени тяжести, 103 – в тяжелом состоянии.

Всего на 6 июля в Удмуртии зарегистрировано 36 316 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 32 388 человек выздоровели. За время пандемии зафиксировано 516 летальных случаев.

Вакцинированы 199 152 жителя Удмуртии. Из них 146 345 прошли через оба этапа вакцинации.

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