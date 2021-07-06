Утро в Ижевске: горячие и мокрые танцы на площади, ажиотаж с прививками, подросток, врезавшийся в автобус

Ижевск с высоты птичьего полета Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 июля, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода - +23…+25°С и без дождей.

Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Гороскоп на 6 июля для ижевчан: Овнов проверят на зрелость мысли, а Львам стоит поумерить ожидания

Из-за коронавируса отменили часть концертов фестиваля «На родине Чайковского» в Удмуртии

Ижевск повторно обработают от клещей

В Удмуртии мужчина задохнулся выхлопными газами в колодце

Штрафы на сумму более 1 млн рублей получили поставщики питания в детские лагеря Удмуртии

75 пар из Удмуртии получат медали за сохранение семейных устоев

Территорию в 250 гектаров очистят от борщевика в Удмуртии

Для школы № 61 в Ижевске могут построить новое здание

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Горячие мокрые танцы

Ух, горячо! Скриншот с видео

7 девушек устроили жаркие танцы прямо в недавно открывшемся фонтане на Центральной площади. Просто огонь! Как это было, смотрите и читайте здесь.

Привитых все больше!

Архив КП

Вакцинация от коронавируса набирает обороты в Удмуртии. Так, только за неделю в пункте на Центральной площади города 5 289 человек получили первый компонент вакцины.

Авария с участием подростка

Авария в Ижевске. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» устроил аварию в Ижевске. От его лихой езды пострадал его 16-летний пассажир, автобус №29 и, конечно, его легковушка.

Контрасты Ижевска

Футуристическая многоэтажка расположилась недалеко от частных домиков на улице Шумайлова. Фото: Анастасия Михайлова

«Комсомолка» собрала 10 удивительных примеров, когда многоэтажки соседствуют с деревянными домами. Красиво получилось!

Выборы в Госдуму 2021

19 сентября состоятся выборы в Госдуму России восьмого созыва. Фото: архив КП

«Комсомолка» выяснила, кто будет бороться за креcло депутата от Удмуртии.

Карапузы, на старт!

Конкурс «Карапузы, на старт!» ждет маленьких участников

Настоящего спортсмена видно уже с пеленок. Не верите? Самый мимимишный (по мнению нашей редакции) забег «Карапузы, на старт!» от «Комсомолки» уже 4 года подряд доказывает нам и вам обратное. Пришло время принимать заявки на юбилейный, 5-й забег!

Подробности для участия здесь.