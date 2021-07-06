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Общество6 июля 2021 6:11

Утро в Ижевске: горячие и мокрые танцы на площади, ажиотаж с прививками, подросток, врезавшийся в автобус

«Комсомолка» рассказывает, что произошло в городе, пока вы спали
Инга Коган
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Ижевск с высоты птичьего полета

Ижевск с высоты птичьего полета

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Сегодня 6 июля, вторник. По прогнозам синоптиков, сегодня будет отличная погода - +23…+25°С и без дождей.

Предлагаем вам посмотреть новости одной строкой:

Гороскоп на 6 июля для ижевчан: Овнов проверят на зрелость мысли, а Львам стоит поумерить ожидания

Из-за коронавируса отменили часть концертов фестиваля «На родине Чайковского» в Удмуртии

Ижевск повторно обработают от клещей

В Удмуртии мужчина задохнулся выхлопными газами в колодце

Штрафы на сумму более 1 млн рублей получили поставщики питания в детские лагеря Удмуртии

75 пар из Удмуртии получат медали за сохранение семейных устоев

Территорию в 250 гектаров очистят от борщевика в Удмуртии

Для школы № 61 в Ижевске могут построить новое здание

ДАЛЕЕ С ПОДРОБНОСТЯМИ:

Горячие мокрые танцы

Ух, горячо! Скриншот с видео

Ух, горячо! Скриншот с видео

7 девушек устроили жаркие танцы прямо в недавно открывшемся фонтане на Центральной площади. Просто огонь! Как это было, смотрите и читайте здесь.

Привитых все больше!

Архив КП

Архив КП

Вакцинация от коронавируса набирает обороты в Удмуртии. Так, только за неделю в пункте на Центральной площади города 5 289 человек получили первый компонент вакцины.

Авария с участием подростка

Авария в Ижевске. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

Авария в Ижевске. Фото: 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии

17-летний водитель автомобиля «ВАЗ-2114» устроил аварию в Ижевске. От его лихой езды пострадал его 16-летний пассажир, автобус №29 и, конечно, его легковушка.

Контрасты Ижевска

Футуристическая многоэтажка расположилась недалеко от частных домиков на улице Шумайлова. Фото: Анастасия Михайлова

Футуристическая многоэтажка расположилась недалеко от частных домиков на улице Шумайлова. Фото: Анастасия Михайлова

«Комсомолка» собрала 10 удивительных примеров, когда многоэтажки соседствуют с деревянными домами. Красиво получилось!

Выборы в Госдуму 2021

19 сентября состоятся выборы в Госдуму России восьмого созыва. Фото: архив КП

19 сентября состоятся выборы в Госдуму России восьмого созыва. Фото: архив КП

«Комсомолка» выяснила, кто будет бороться за креcло депутата от Удмуртии.

Карапузы, на старт!

Конкурс «Карапузы, на старт!» ждет маленьких участников

Конкурс «Карапузы, на старт!» ждет маленьких участников

Настоящего спортсмена видно уже с пеленок. Не верите? Самый мимимишный (по мнению нашей редакции) забег «Карапузы, на старт!» от «Комсомолки» уже 4 года подряд доказывает нам и вам обратное. Пришло время принимать заявки на юбилейный, 5-й забег!

Подробности для участия здесь.

Общество: ВОПРОС ДНЯДоброе утро, Ижевск!