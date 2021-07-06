На Воткинском шоссе в Ижевске нашли тело женщины

Фото: ПСО "Регион 18", vk.com/psoregion18

26 июня в лесополосе на Воткинском шоссе Ижевска нашли тело женщины. Пресс-служба поисково-спасательного отряда «Регион 18» обратилась к ижевчанам с просьбой помочь с установлением ее личности.

Приметы:

- темно-синяя футболка с цветочным принтом;

- темно-серые (черные) спортивные штаны с желтыми и ярко-зелеными лампасами;

- светло-серые кроссовки в сетку на белой рифленой подошве;

- браслет в виде трех колец;

- ногти на руках были окрашены в светло-розовый и темно-серый цвета.

Если вы владеете информацией о личности женщины и желаете этой информацией поделиться, позвоните по телефонам: 8-951-195-29-71 или 02 (102).

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