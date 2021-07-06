«Убытки очевидны»: в Удмуртии из-за засухи могут ввести режим ЧС

Для введения режима ЧС нужна справка от гидрометцентра Фото: Константин ИВШИН

Почвенная засуха может стать причиной для введения режима ЧС в Удмуртии. На пресс-конференции 5 июля об этом сообщила зампредседателя правительства и министр сельского хозяйства и продовольствия республики Ольга Абрамова. Уже начался поиск потенциальных поставщиков и мест заготовки в соседних регионах.

«Сейчас мы работаем над тем, чтобы зафиксировать чрезвычайную ситуацию почвенной засухи. Работу над этим начали полторы недели назад. Проходит сложно, потому что для установления данного режима необходимо на протяжении трех декад фиксировать и почвенную, и атмосферную засуху по данным метеостанции. Основное условие сейчас, чтобы на глубине до 20 см зафиксировалась влажность не более 10 мм, что позволяет придать статус ЧС. Сейчас для режима ЧС нужна только справка от гидрометцентра. Мы надеемся, что это будет в ближайшее время», – пояснила вице-премьер.

По ее словам, «убытки очевидны»: из-за того, что сельскохозяйственные растения недополучили необходимую влагу, зерно в колосьях вызреет мелким. Кроме того, тяжело будет заготовить объемистые корма.

Проблема не может не затрагивать и животноводство. Скажем, в последние 2 недели республика теряет молока на 2,6 млн рублей в день (80-100 тонн).

Также Ольга Абрамова напомнила, что по закону компенсации могут получить только те предприятия, которые застраховали свои посевы.

Напомним, ранее министр провела параллели с засухой 2010 года – тогда на всей территории республики был объявлен режим ЧС.

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