Ночью в Удмуртию поступило 40 тысяч доз вакцины от коронавируса

до обеда 6 июля вакцину распределят по медучреждениям Фото: Сергей ГРАЧЕВ

40 325 дополнительных доз вакцины «Спутник V» (Гам-КОВИД-Вак) поступило в Удмуртию в ночь с 5 на 6 июля. Как сообщает на своей странице в инстаграме замправительства республики Эльвира Пинчук, до обеда 6 июля вакцину распределят по больницам и пунктам вакцинации.

«Если вдруг по какой-то причине вам отказывают в постановке вакцины, пишите, пожалуйста, в личные сообщения, будем разбираться в каждом таком случае», - обещает она и призывает записываться на вакцинацию через регистратуру больницы по месту жительства, если запись через сайт Госуслуг работает некорректно.

Также Эльвира Пинчук напоминает о работе постоянного пункта вакцинации на Центральной площади Ижевска. Привиться можно в любой день с 08:00 до 21:00. За 2 недели здесь привились более 5 тысяч горожан.

По состоянию на утро 6 июля в Удмуртии 199 152 человека получили первую прививку от коронавируса. Через оба этапа вакцинации прошли 146 345 человек. Население региона (по оценке на 2021 год) составляет 1 493 356 человек.

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