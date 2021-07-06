Выплаты за первенца получили 13 тысяч жителей Удмуртии

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Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, за 5 месяцев 2021 года выплаты за первого ребенка (10,5 тысяч рублей) получили 12 925 жителей региона.

«Право на выплату дается с момента рождения, и обратиться за ней нужно в течение последующих 6 месяцев. Назначается пособие на срок до достижения ребенком возраста одного года, далее нужно подать новые заявления до двухлетия и трёхлетия первенца. Для этого в МФЦ нужно предоставить: паспорт матери, свидетельство о рождении ребенка и справку о доходах членов семьи за 12 месяцев, предшествующих 6 месяцам до даты обращения в орган», - отмечается в сообщении.

Претендовать на выплаты могут те семьи, в которых ребенок родился 1 января 2018 года и позднее. Среднедушевой доход семьи не должен превышать 21 990 рублей (двукратная величина прожиточного минимума в Удмуртии на второй квартал предыдущего года).

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