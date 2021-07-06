В Удмуртии во время погони перевернулась машина с пьяным 17-летним подростком за рулем

Фото: архив КП

Утром 4 июля в Можге «ВАЗ-2110» с пьяным 17-летним подростком за рулем въехал в опору ЛЭП и скрылся. В 7:30 об этом стало известно сотрудникам дежурной части, которые передали информацию экипажу ДПС. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии, в результате последовавшей погони погони в районе знака «Опасные повороты» автомобиль вылетел в кювет и перевернулся.

Помимо водителя в машине оказались еще три подростка в возрасте от 15 до 17 лет – все нетрезвые. Водитель и двое пассажиров получили травмы, четвертому оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП ведется проверка.

Госавтоиспекция призывает родителей и законных представителей несовершеннолетних не допускать детей к управлению транспортным средством до того момента, как они получат водительские права.

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