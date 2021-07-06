Почти 900 тысяч рублей мошенники украли у девушки-программиста из Ижевска

Илья Марченко

29-летняя ижевчанка, программист по специальности, стала жертвой телефонного мошенничества. Преступники воспользовались набирающим популярность методом обмана при помощи IP-телефонии номера московского региона и номеров местных правоохранительных органов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Ижевску.

Интересно, что первая попытка мошенничества явно пошла не по плану: на звонок «банковского сотрудника», сообщившего о подозрительной попытке транзакции с ее счетов, девушка ответила, что хранит деньги в другом банке. Мошенники не растерялись и сымитировали звонок в другой банк, объяснив девушке, что система безопасности у банков единая.

Девушка сняла со счета 890 тысяч рублей и перевела их на номера, которые были продиктованы лже-сотрудниками как «безопасные».

Видимо, окончательно войдя во вкус и не желая останавливаться на достигнутом, преступники сообщили, что в еще одном банке, не имеющим отношения к предыдущим, на нее пытаются взять кредит. Девушка отправилась в этот банк и ей одобрили кредит на сумму 1 200 000 рублей.

Возможно, девушка потеряла бы и эти деньги, если бы не бдительность сотрудников банка, где она намеревалась взять кредит. Перед выдачей средств ее расспросили и поняли, что кредит она берет под диктовку мошенников Девушке рассказали о «зеркальном кредите» как о популярном способе кражи денег. После этого она отменила заявку на кредит и написала заявление в полицию.

По данному факту заведено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в крупном размере). Проводятся мероприятия, направленные на раскрытие преступления.

Жителям Ижевска напоминают, что «зеркальные кредиты» и «безопасные счета», а также имитация работы «горячих линий» банков и переключение разговоров из одного банка в другой – популярные в мошенническом ремесле ходы. При поступлении такого звонка «сбросьте» его и перезвоните на горячую линию банка по номеру, указанному на обороте карты.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

В Удмуртии во время погони перевернулась машина с пьяным 17-летним подростком за рулем

Выплаты за первенца получили 13 тысяч жителей Удмуртии