Отель Park Inn в Ижевске переименовали

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Отель Park Inn, который расположен на Центральной площади Ижевска, с 1 июля носит название «Cosmos Izhevsk Hotel». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Удмуртия» со ссылкой на АФК «Система», владеющую сетью гостиниц с 2016 года.

Отныне Cosmos Hotels – это общий бренд для гостиничной сети, покрывающей 7 российских городов. Помимо ижевской гостиницы, переименованы отели в Астрахани, Волгограде, Казани, Сочи, Новосибирске и Ярославле.

«Для нас это не просто история про смену названия, это история про наши амбиции и переосмысление бизнеса. Сложно добиваться поставленных целей, когда половина твоих активов носят другое имя. Странно говорить о развитии, когда люди, приходя к тебе, ассоциируют тебя с другим брендом», — прокомментировал решение президент Cosmos Hotel Group Александр Швейн.

«Коммерсантъ» отмечает, что ижевский Park Inn открылся в сентябре 2008 года. В 2011 году гостиницу выкупила «Региональная гостиничная сеть. Отель имеет 4 звезды.

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