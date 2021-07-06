«Я подружилась с призраком»: жительницу Ижевска навещала тень умершего родственника

К девушке приходила тень умершего дедушки. Фото: Pixabay

Когда в доме постоянно видишь тени постороннего человека, это пугает. Но героиня очередного выпуска проекта «Мистический Ижевск» Карина (имя изменено — прим. ред.) оказалась девушкой не из робкого десятка. Она не просто не испугалась призрака, но и узнала в нем умершего дедушку, а после - вновь начала с ним общаться. Своей историей Карина поделилась с «Комсомолкой».

Страшно заходить в подъезд

Когда Карине было 14 лет, ее семья переехала в дом на ул. 9-е Января. Квартира находилась на седьмом этаже. Лифт часто ломался, так что подниматься домой приходилось пешком. Идти было тревожно - жители подъезда часто выпивали, да и на лестнице было темно. Не удивительно, что Карина в страхе оглядывалась по сторонам и старалась забежать наверх как можно скорее. Особенно жутко становилось на лестничном пролете между шестым и седьмым этажами - девочке казалось, что когда она проходит по этому участку, что-то давит на грудь. Этот участок Карина старалась пройти побыстрее.

Однажды вечером девушка была дома. За дверью в подъезде начали шуметь соседи. Привыкшая к этому Карина не придала значения происходящему. Но на всякий случай проверила, заперта ли дверь: после жизни в благополучном районе семья часто забывала ее закрывать. И в этот момент она увидела тень в темном коридоре квартиры - силуэт напоминал мужчину в шляпе.

«Мне стало жутко. Сначала я подумала, что кто-то забрался в квартиру. Но тут же вспомнила, что дома никого не было. Тогда я списала все на фантазию», — говорит Карина.

Наша героиня надежно заперла дверь, и в этот момент в нее начали яростно стучать соседи. С облегчением девушка осознала, что подошла к ней вовремя. Но в этот момент Карина испугалась еще раз: мужчина в шляпе просто исчез.

Через неделю тень напомнила о себе снова. Карина сидела в своей комнате, как вдруг в коридоре вновь показалась фигура в шляпе, которая осторожно заглянула в комнату. Лица было не разглядеть, но девушка чувствовала - существо смотрит прямо на нее. Незнакомец вел себя спокойно и явно не хотел никого пугать. Девочка оцепенела и не могла сдвинуться с места. Так она и продолжала смотреть на мужчину, а он на нее. Но стоило Карине отвернуться, как мужчина исчез.

Дедушка упал с лестницы

О случившемся девушка никому не рассказывала - боялась, что ей не поверят. Прошло примерно полгода. Загадочные происшествия забылись. Но однажды тень вернулась.

В этот день входную дверь вновь забыли запереть. В квартиру ворвался неадекватный пьяный мужчина - видимо, ошибся квартирой. Он начал кричать и требовать какого-то человека.

В этот момент в коридоре на прежнем месте снова появилась тень мужчины в шляпе. Только Карине показалось, что она потемнела и была напряжена: казалось, она хочет грубо спросить незнакомца, что ему нужно в доме.

В конце концов, мужчину выпроводили, дверь заперли. А девочка все рассказала родителям. Она думала, что они ей не поверят. Но в ответ папа рассказал, что раньше в этой квартире жили его мама с отцом. Дедушка Карины периодически выпивал. И однажды произошел несчастный случай — мужчина погиб, упав с лестницы. С той самой, проходя по которой Карина постоянно ощущала тревогу!

Подружилась с тенью

У семьи появились подозрение, что родственник после смерти продолжает жить в квартире. Карина решила убедиться в своей теории. Она вспомнила, что дедушка постоянно носил шляпу. В темной комнате действительно нашелся старый головной убор. Он был похож на тот, что «носила» тень!

Карина поняла - нужно вновь наладить контакт с дедушкой. Напрямую обращаться к призраку было страшновато, поэтому на всякий случай вооружилась поварешкой и включила телевизор. Дальше просто позвала мужчину к себе, но тот не появлялся.

Тогда Карина решила, что он может приходить, только если дверь отперта. Она проверила замок, убедилась, что на лестнице в этот раз никто не буянит и оставила его открытым. Вернувшись в комнату, она еще раз попросила родственника прийти. И через несколько минут в комнате вновь появился силуэт мужчины в шляпе.

Карина поинтересовалась у гостя, действительно ли это ее дедушка. Ответа не прозвучало — тень просто продолжала стоять рядом. Но девушка почувствовала, что ее понимают.

С того момента прошло пять лет. Все эти годы дедушка приходит к внучке - в квартире то и дело мелькают очертания шляпы. Теперь тень появляется не только в коридоре. Да и в комнаты уже заглядывает не так робко.

Приходит дедушка редко, но всегда поддерживает в тяжелые минуты. Например, недавно мама Карины переболела коронавирусом. Последствия болезни оказались тяжелыми — члены семьи боялись оставлять ее одну. Порой Карина просыпается и видит рядом с кроватью тень дедушки. Девушка встает, идет на кухню за водой и проверяет маму. Приходит он лишь тогда, когда ей становится хуже…

Мнение эксперта

Финалист 14-й битвы экстрасенсов Ирина Богданова соглашается, что это может быть призрак дедушки. Эксперт считает, что, скорее всего, мужчина не понял, что погиб. Вероятно, у него остались незавершенные дела. То, что умерший предок помогает семье — это абсолютно нормально.

«Семья может помочь усопшему вернуться в мир иной. Для этого надо с ним пообщаться, понять, какие дела у него здесь остались и помочь ему их завершить. Но вывести на контакт усопшего легко не всегда — иначе бы простые люди смогли легко разговаривать с потусторонним миром», — комментирует эксперт.

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