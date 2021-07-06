Карта распространения коронавируса на 6 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

Фото: pixabay.com

128 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 6 июля. 41 пациент выздоровел, два человека скончались.

Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:

Ижевск — 17 315

Глазов — 1 705

Воткинск — 1 531

Можга — 1 977

Сарапул — 1 371

Завьяловский район — 2001

Алнашский район — 665

Балезинский район — 692

Вавожский район — 306

Воткинский район — 403

Глазовский район — 380

Граховский район — 206

Дебесский район — 311

Игринский район — 823

Камбарский район — 318

Каракулинский район — 225

Кезский район — 402

Кизнерский район — 365

Киясовский район — 242

Красногорский район — 409

Малопургинский район — 512

Можгинский район — 381

Сарапульский район — 439

Селтинский район — 294

Сюмсинский район — 338

Увинский район — 1 133

Шарканский район — 590

Юкаменский район — 352

Якшур-Бодьинский район — 514

Ярский район — 296

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске изменятся маршруты автобусов №27 и №31

Почти 900 тысяч рублей мошенники украли у девушки-программиста из Ижевска