Карта распространения коронавируса на 6 июля: какие районы Удмуртии лидируют по количеству заболевших

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128 новых случаев коронавируса выявили в Удмуртии на утро 6 июля. 41 пациент выздоровел, два человека скончались.
Рассказываем о статистике по районам республики на сегодня:
Ижевск — 17 315
Глазов — 1 705
Воткинск — 1 531
Можга — 1 977
Сарапул — 1 371
Завьяловский район — 2001
Алнашский район — 665
Балезинский район — 692
Вавожский район — 306
Воткинский район — 403
Глазовский район — 380
Граховский район — 206
Дебесский район — 311
Игринский район — 823
Камбарский район — 318
Каракулинский район — 225
Кезский район — 402
Кизнерский район — 365
Киясовский район — 242
Красногорский район — 409
Малопургинский район — 512
Можгинский район — 381
Сарапульский район — 439
Селтинский район — 294
Сюмсинский район — 338
Увинский район — 1 133
Шарканский район — 590
Юкаменский район — 352
Якшур-Бодьинский район — 514
Ярский район — 296
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