Подкаст: как решить проблему с нехваткой воды на садоогородах Ижевска

Председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ в Удмуртии Ольга Залазаева
Фото: Архив КП
Сегодня в прямом эфире на радио «Комсомольская правда – Ижевск» обсуждали проблему, с которой в этом году столкнулись многие дачники Ижевска. Из-за жаркой погоды на садовых участках не хватает воды. Из нашего подкаста вы узнаете, как решить проблему. Также председатель Союза садоводческих некоммерческих товариществ в Удмуртии Ольга Залазаева рассказала о борьбе с должниками и мобильных пунктах вакцинации на СНТ.
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